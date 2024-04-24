Ağrı'da derede mahsur kalan çocuklar kurtarıldı

Kaynak: AA
Ağrı'da derede mahsur kalan çocuklar kurtarıldı
Ağrı'da debisi yükselen derede mahsur kalan çocukları, itfaiye ekipleri kurtardı.

Ağrı'da, debisi yükselen bir derede mahsur kalan iki çocuk, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Millet Bahçesi'nin yakınından geçen Taşlıçay Deresi'nde mahsur kalan çocukları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri,dereye inerek itfaiye merdiveniyle çocuklara ulaştı ve onları güvenli bir şekilde kurtardı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hızlı ve etkili müdahaleleriyle itfaiye ekipleri, olası bir felaketi önlemiş oldu.

Son Haberler
Bakan Yardımcısı devlete ihanetle suçlanıyor Dünya
Bakan Yardımcısı devlete ihanetle suçlanıyor
Sinoplu balıkçı su samurunu elleriyle besledi Yerel Haberler
Sinoplu balıkçı su samurunu elleriyle besledi
Feci cinayetin ardından madalyalı katil çıktı Dünya
Feci cinayetin ardından madalyalı katil çıktı
Meteoroloji 7 ili saat verip uyardı. Yarın öğlen lodos vuracak. Herkes tedbirini alsın Gündem
Meteoroloji 7 ili saat verip uyardı. Yarın öğlen lodos vuracak. Herkes tedbirini alsın
Müslüm Gürses'e hayranından vefa. Müslüm Baba'nın mezarını temizledi Yaşam
Müslüm Gürses'e hayranından vefa. Müslüm Baba'nın mezarını temizledi
Alman devi Rusya'dan çekiliyor Dünya
Alman devi Rusya'dan çekiliyor