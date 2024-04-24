Ağrı'da derede mahsur kalan çocuklar kurtarıldı

Ağrı'da, debisi yükselen bir derede mahsur kalan iki çocuk, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Millet Bahçesi'nin yakınından geçen Taşlıçay Deresi'nde mahsur kalan çocukları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri,dereye inerek itfaiye merdiveniyle çocuklara ulaştı ve onları güvenli bir şekilde kurtardı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hızlı ve etkili müdahaleleriyle itfaiye ekipleri, olası bir felaketi önlemiş oldu.