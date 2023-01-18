Filede Fenerbahçe Opet'in zaferi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, ağırladığı Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Paul Catalin Szabolexi (Romanya)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Vuchkova, Melissa Vargas (Gizem Örge, Cristina, Lazareva, Meryem Boz)
Allianz MTV: Segura, Timmerman, Rivers, Kuzler, Schoelzel, Bongaerts (Koskela, Keller, Lee, Wozerke)
Setler: 25-20, 22-25, 25-18, 25-16
Süre: 101 dakika (26, 28, 25, 22)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.