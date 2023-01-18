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Filede Fenerbahçe Opet'in zaferi

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Allianz MTV'yi 3-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 20:20
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4 sette kazandı: Fenerbahçe Opet

Filede Fenerbahçe Opet'in zaferi
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, ağırladığı Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Paul Catalin Szabolexi (Romanya)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Vuchkova, Melissa Vargas (Gizem Örge, Cristina, Lazareva, Meryem Boz)

Allianz MTV: Segura, Timmerman, Rivers, Kuzler, Schoelzel, Bongaerts (Koskela, Keller, Lee, Wozerke)

Setler: 25-20, 22-25, 25-18, 25-16

Süre: 101 dakika (26, 28, 25, 22)

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