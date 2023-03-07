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Fenerbahçe Opet yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Opet, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit ile mücadele etti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 18:43
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Fenerbahçe Opet yarı finalde

Fenerbahçe Opet yarı finale yükseldi
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2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu’nda çeyrek final maçları başladı.

Eşleşmelerin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. 
Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 3-0 kazandı ve adını "Dörtlü Final"e yazdırdı.

Fenerbahçe, Eczacıbaşı Dynavit karşısında ilk seti 25-23, ikinci seti 25-15, üçüncü seti ise 27-25'lik skorlarla kazanarak mücadeleyi galip tamamladı.

Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru eşleşmesinin kazananı ile "Dörtlü Final"de karşılaşacak.

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