Fenerbahçe Opet yarı finale yükseldi

2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu’nda çeyrek final maçları başladı.
Eşleşmelerin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı.
Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 3-0 kazandı ve adını "Dörtlü Final"e yazdırdı.
Fenerbahçe, Eczacıbaşı Dynavit karşısında ilk seti 25-23, ikinci seti 25-15, üçüncü seti ise 27-25'lik skorlarla kazanarak mücadeleyi galip tamamladı.
Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru eşleşmesinin kazananı ile "Dörtlü Final"de karşılaşacak.
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