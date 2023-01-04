Canlı yayında şirinleme yöntemini açıkladı. Recep Canpolat'tan hakkında soruşturma açılan 4 özel Türk bankası açıklaması

Belgelere ulaşan Recep Canpolat; belgeler incelendiğinde, fiktif ve hayali altın ticareti yapılarak muhasebeleştirilen ve modifiye edilmiş POS makinelerini amacı dışında kullanıldığı, bankaların ve banka uyum personelleri ile onların bağlı olduğu üst yönetimin bu iş ve işlemlerden haberdar olmamasının mümkün olmadığını, dolayısı ile bankaların üst yönetimlerinin konudan haberdar oldukları 4 Banka POS cihazlarından art arda yüksek limitli işlemler yapılacak şekilde AML yazılım algoritmalarını uyum merkezinden bozarak ve ilgili AML senaryolarını uygulamayarak işlemlere yeşil ışık yaktıklarını söyledi. Kart sliplerinde banka ismi ve logosu çıkmadığını belirten Canpolat, bunu banka uyum merkezinden ayarladıklarını ifade etti.

4 Bankada ve iş birliği yapılan şirketler ile birlikte on milyarlarca dolar büyüklüğündeki hukuka aykırı işlemlerin bir sonucu olarak; ülkemizin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), tarafından Türkiye’nin gri listeye alınmasına doğrudan katkı sağladığı belirtilmektedir.

Ülkemizin gri listeden çıkarılmasına ilişkin önemli kurumlarımızın ve kurum personellerinin yoğun çabasını baltalandığı, işin uzmanları tarafından belirtilmektedir

İşin uzmanları uyarıyor, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), halen bu iş ve işlemlerin devam etmesinin bir sonucu olarak Türkiye'nin kara listeye alınmasına doğrudan katkı sağlayacağı belirtilmektedir.

ŞİRİNLEME YÖNTEMİ NEDİR?

Özellikle bankacılık sektöründe, para transferlerini yasal kontrol mekanizmalarını tetikleyebilecek miktarların altında parçalar halinde gerçekleştirmek.