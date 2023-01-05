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  • Perinçek'in televizyonu Rus askerlerini şehit ilan etti. Taliban'a da 'Kuvayı Milliye' demişlerdi

Perinçek'in televizyonu Rus askerlerini şehit ilan etti. Taliban'a da 'Kuvayı Milliye' demişlerdi

Gazeteci Recep Canpolat, Doğu Perinçek'in kanalı olan Ulusal Kanal televizyonunda Rus askerlerinin 'şehit' ilan edilmesine tepki gösterdi. Canpolat, "Doğu Perinçek’in Pravdası’ndan rezil başlık." dedi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 15:20
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Doğu Perinçek'in kanalı Rus askerlerini 'şehit' ilan etti

Perinçek'in televizyonu Rus askerlerini şehit ilan etti. Taliban'a da 'Kuvayı Milliye' demişlerdi
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal televizyonu, Rus askerlerini şehit ilan etmesi üzerine Gazeteci Recep Canpolat, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Canpolat, "Doğu Perinçek’in Pravdası’ndan rezil başlık… Rusya, Maocu Çin! Her şey Perinçek için!!!" ifadelerini kullandı. 

Daha önce de Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Taliban ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

Perinçek, Taliban'ın Afganistan'ı "Kurtardığını" öne sürdü. Perinçek devamında, "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı" diye konuştu.

Perinçek sözlerinin devamında ise şöyle konuştu: 

"Taliban 20 yıl boyunca halkı örgütledi ve Amerika'ya karşı savaştı. 20 yıl. Halka dayanmanın daha ileri bir ölçüsü var mı? Oy sandığından oy alınca bu halka dayanma oluyor. 1 tane gizli oy atıyorsun sandığa. Diğer tarafta canını ortaya koyuyor, savaşıyor Amerikayla. Bundan daha ileri bir halka dayanma ölçüsü yok." dedi.

"PERİNÇEK’İN PRAVDASI’NDAN REZİL BAŞLIK"

Canpolat'ın paylaşımı şöyle;

Doğu Perinçek’in Pravdası’ndan rezil başlık… Rusya, Maocu Çin! Her şey Perinçek için!!!

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Vatandaş
5.01.2023 16:28
Ölünce onu moskova ya gömeceğiz.  
 
N.D
5.01.2023 16:27
Dua edelim de Kurtuluş savaşı yıllarında Anadolu'da ölen işgalci Ýunan asķerlerini şehit ilan etmesinler.  
 
Misafir
5.01.2023 16:21
Bence bu herif CIA ajanıdır.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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