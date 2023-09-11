4. Türk-Moğol Çalıştayı İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına yapılacak olan Türk-Moğol Çalıştayı'nın dördüncüsü 27-28 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

4. Türk-Moğol Çalıştayı İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına, İstanbul Üniversitesi'nde Türk-Moğol Çalıştayı gerçekleştirilecek.

İstanbul Üniversitesi ve Moğolistan Devlet Üniversitesi işbirliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Beyoğlu Belediyesi ve İlteriş Vakfı’nın destekleriyle 27-28 Eylül 2023 günlerinde, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda "IV. Türk-Moğol Tarih Çalıştayı" başlıklı uluslararası akademik toplantı düzenlenecek.

Türkiye'den ve Moğolistan'dan gelecek olan birbirinden değerli tarihçilerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan Çalıştay'ın, kadim Türk tarihine de öncülük etmesi bekleniyor.

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