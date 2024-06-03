4 yaşındaki çocuğuna dövme yaptırdı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
4 yaşındaki çocuğuna dövme yaptırdı!

Sosyal medya fenomeni Christi Fritz, 4 yaşındaki çocuğuna dövme yaptırdığını açıkladığı paylaşımıyla büyük tepki topladı.

Sosyal medya fenomeni Christi Fritz, 4 yaşındaki çocuğuna dövme yaptırdığını açıkladığı bir paylaşım yaparak büyük bir tartışma başlattı. Fritz’in bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, geniş çapta tepki ve eleştirilerin hedefi oldu.

Christi Fritz, Instagram ve TikTok gibi platformlarda geniş bir takipçi kitlesine sahip. Ancak son paylaşımı, takipçileri ve genel kamuoyu tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi. Çocuğunun dövme yaptırdığı anların videolarını paylaşan Fritz, bunun bir aile kararı olduğunu savundu. Ancak, birçok kullanıcı ve çocuk hakları savunucusu, bu kararın çocuk için zararlı olabileceğini ve onun fiziksel ve duygusal sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

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