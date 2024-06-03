Hamile eşine gitmeye çalışırken yolu kapatan iklim aktivistini ezdi

Kaynak: Haber Merkezi
Hamile eşine gitmeye çalışırken yolu kapatan iklim aktivistini ezdi

İtalya'da hamile eşinin yanına gitmeye çalışan bir adam, yolları kapatan iklim aktivistlerine sinirlenerek önce bir aktivisti kenara çekti. Ardından başka bir aktivist yola oturdu. Sürücü, bu duruma aldırış etmeyerek aktivisti ezip yoluna devam etti.

İtalya'da hamile eşinin yanına gitmeye çalışan bir İtalyan vatandaşın, yolları kapatan iklim aktivistleriyle yaşadığı gerilim dolu anlar kameralara yansıdı. Olay, şehir merkezinde yaşanan bir protesto sırasında meydana geldi. Yolları kapatan aktivistler, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gösteri yaparken, hamile eşine ulaşmak için acele eden sürücü, sabrını kaybetti.

Sürücü, ilk olarak önündeki bir aktivisti kenara çekmeye çalıştı ve sonunda onu yoldan kaldırdı. Arabasına tekrar binen sürücü, tam yoluna devam edecekken başka bir aktivistin yola oturduğunu gördü. Bu duruma aldırmayan sürücü, aktivisti ezerek yoluna devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası birçok kişi sürücüye hak verdi.

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