Görenler hayran kaldı: Kafedeki her şeyi 2 boyutluya çevirdiler

Çin'deki bir kafe, sıra dışı bir dönüşümle müşterilerini şaşırtmayı başardı. Kafe sahibi, çalışanlarıyla birlikte kafedeki her şeyi beyaza boyayarak ve üzerine siyah kalemlerle çizim yaparak 2 boyutlu bir görünüm elde etti. Sosyal medyada paylaşılan videoda, kafe ekibinin titiz çalışması ve özverili çabaları gözler önüne serildi.

Kafenin içinde bulunan her şey, sandalyelerden masa örtülerine, duvarlardan eşyalara kadar beyaza boyandı. Ardından, siyah kalemlerle detaylı çizimler yapılarak nesnelerin boyutlu görünümleri oluşturuldu. İlginç bir şekilde, bir arabayı bile özenle beyaza boyayan ekip, üzerine siyah kalemle çizgiler ekleyerek aracın 2 boyutlu görünümünü tamamladı.