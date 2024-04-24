4 yaşındaki Eylül annesiyle otobüsten inerken hareket eden otobüsün altında kaldı

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Zergan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Eylül Irmak, annesi ve kardeşiyle birlikte S.B. yönetimindeki bir şehir içi yolcu otobüsüne bindi.

Annenin inmek istemesi üzerine, elinden tutarak otobüsten indirmeye çalıştığı Eylül, otobüs hareket ettiği sırada dengesini kaybederek düştü ve otobüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Eylül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eylül'ün cenazesi otopsi için morga götürülürken, otobüs sürücüsü S.B. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.