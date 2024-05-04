Kanser hastası çocuğun saçlarına ailesinin verdiği tepki duygulandırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Kanser hastası çocuğun saçlarına ailesinin verdiği tepki duygulandırdı
Kanser hastası küçük bir kızı, yeni saçlarıyla ilk defa gören ailesinin duygusal tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Kanserle mücadele eden küçük bir kızın, saçlarını kaybettikten sonra ailesinin karşısına ilk defa saçlı bir şekilde çıktığı anlar izleyenleri duygulandırdı. Kızlarının başındaki peruğu okşayan ailenin duygusal tepkisi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Anne ve babanın gözlerindeki yaşlar ve yüzlerindeki tebessüm, o anın ne kadar özel ve anlamlı olduğunu gösterdi. Küçük kızın da bu mutluluğa ortak olmasıyla birlikte, ailenin sevinci daha da arttı. Bu dokunaklı anlar, ailenin birlikte geçirdiği zorlu sürecin sonunda yaşadığı umut ve mutluluğu yansıttı. Sosyal medyada paylaşılan bu duygusal anlar, izleyenlerin kalplerine dokunarak geniş bir ilgi ve destek gördü.

Son Haberler
Turizm endüstrisi Skal İstanbul'un çalıştayında buluştu Ekonomi
Turizm endüstrisi Skal İstanbul'un çalıştayında buluştu
Kızıl Goncalar setinde sürpriz aşk Magazin
Kızıl Goncalar setinde sürpriz aşk
Arsenal kazandı liderliğini sürdürdü. Enes Ünal detayı Spor
Arsenal kazandı liderliğini sürdürdü. Enes Ünal detayı
Cezaevi otobüsünün çarptığı yaşlı adam öldü Yerel Haberler
Cezaevi otobüsünün çarptığı yaşlı adam öldü
Kaçak olarak çıkarılan 8 ton midye TIR üzerinde yakalandı Gündem
Kaçak olarak çıkarılan 8 ton midye TIR üzerinde yakalandı
Paket çikolatanın fiyatı çocukları kaçırdı! Anne ve babalar isyan etti Gündem
Paket çikolatanın fiyatı çocukları kaçırdı! Anne ve babalar isyan etti
Konya Kulu'da yağmur ve şükür duası yapıldı Yerel Haberler
Konya Kulu'da yağmur ve şükür duası yapıldı