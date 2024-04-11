4 yerde seçim yenilenecek. YSK Başkanı Yener duyurdu

Bayram sürecinde de mesaiye devam ettiklerini ve 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz sürecini takip ettiklerini belirten Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün itibarıyla olağan itiraz sürecinin sona erdiğini, olağanüstü itiraz sürecinin de 14 Nisan Pazar günü tamamlanacağını hatırlattı.

Her seçim döneminin kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yener, 2019'daki itiraz süreci ile 2024'teki itiraz süreci arasında çok fazla fark olmadığını söyledi. Yener, "Belki iller bazında farklılıklar olabilir. 2019'da itirazın hiç gelmediği ya da çok az geldiği illerden, bu dönem daha fazla gelmiş olabilir. Şu ana kadar süreç normal seyrinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"4 PARTİNİN 6 İTİRAZI KABUL EDİLDİ"

Siyasi partilerin bulunduğu itirazların sonuçlarına ilişkin bilgiler veren Yener, "Bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olanlar da var, ret olanlar da var. AK Parti'nin 2 yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde CHP'nin 1 yerdeki itirazı kabul edildi. MHP'nin 1 yerde, DEM Parti'nin de 2 yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi. Süreç devam ediyor. Bugün de saat 14.00'te kurulumuz toplanacak. Bayram sürecinde de diğer günlerde de öğleden sonra toplantılarımız devam edecek." dedi.

Seçimlerle ilgili olağanüstü itiraz koşullarının yasada yer aldığına işaret eden Yener, "Siyasi partilerimizin genel merkezleri, bizim vermiş olduğumuz kararların, yasanın öngördüğü koşullarda tekrar incelenmesini talep ediyorlar. Bizlerin vermiş olduğu kararların tekrar gözden geçirilmesi talep ediliyor" dedi.

4 YERDE SEÇİMİN YENİLENECEĞİ AÇIKLANDI

Yener, yapılan itirazın kabul edilmesi nedeniyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Edirne'de bir belde ve Sivas'taki bir seçim bölgesinde seçimlerin yeniden yapılacağını belirtti. Seçimlerin, seçim takvimi çerçevesinde 2 Haziran'da gerçekleşeceğini söyledi.