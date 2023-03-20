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40 milyon doz korona aşısı çöpe gidecek

Doğu Afrika ülkelerinde aşılanmaya ilginin azalması ve lojistik sorunlar nedeniyle yaklaşık 40 milyon doz Covid-19 aşısı çöpe atılacağı bildirildi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 11:28
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40 milyon doz korona aşısı çöpe gidecek

40 milyon doz korona aşısı çöpe gidecek
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AA’nın haberine göre; Doğu Afrika ülkelerinde aşılanmaya ilginin azalması ve lojistik sorunlar nedeniyle yaklaşık 40 milyon doz Covid-19 aşısının çöpe atılmayı beklediği ifade edildi.

The East African gazetesinin haberine göre, salgına karşı milyonlarca doz aşı satın alan bölge ülkeleri, aşılamanın yavaşlaması ve destek programlarına katkının azalması sonrası aşıları imha etmeye başladı.

En fazla aşı stokuna sahip Uganda'daki 13,4 milyon doz aşının kullanım süresinin 4 ay içinde biteceği belirtildi.

2021'de 27,8 milyon doz aşı alan Kenya'da geçen ay süresi dolduğu için 840 bin doz AstraZeneca aşısı imha edildi. Ülkede 4 milyon doz aşı kullanılmayı beklerken, günlük aşılama rakamları 2000 dozdan 200'e düştü.

Doğu Afrika ülkelerinde imha edilmesi muhtemel yaklaşık 40 milyon doz aşı bulunduğu belirtiliyor

Öte yandan, tüm kıtaya salgının başından bu yana 1 milyar 100 bin doz aşı ulaşırken, şimdiye dek bunun 973 milyonu kullanıldı. Tam aşılananların oranı ise yüzde 49,7'de kaldı.

Uganda ile birlikte yoğun aşı alımı yapan diğer ülkelerin Kenya, Tanzanya, Ruanda, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Güney Sudan olduğu kaydedildi.

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