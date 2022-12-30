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Bakan Koca korona aşılarıyla ilgili ortalığı kasıp kavuran soruya cevap veremedi. Tam 20 gün düşündü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İYİ Partili Türkkan’ın covid-19 aşılarının kalp krizine neden olup olmadığını yönelik sorulara cevap veremedi. Yurtdışında yapılan bazı çalışmalar kalp damarlarından pıhtı atıldığını ortaya çıkarmıştı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 15:50
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona aşılarıyla ilgili ortalığı kasıp kavuran soruya cevap veremedi

Bakan Koca korona aşılarıyla ilgili ortalığı kasıp kavuran soruya cevap veremedi. Tam 20 gün düşündü
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen ve tartışmalara neden olan korona aşıları meclise de taşındı. Aşılama sonrası kalp krizi vakalarında yaşanan artışı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Türkkan, Fahrettin Koca’ya Covid 19 aşıları ile kalp krizi arasında bağlantı olup olmadığına yönelik net bir bulgu olmadığını ancak aşı olduktan sonra kalp krizi geçiren vatandaşların sayısında gözle görülür bir artış olduğunu belirterek Covid 19 aşılarıyla kalp krizi arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığını sordu.

Ayrıca Türkkan, bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

Aşı olmuş, kalp krizi sonucu vefat eden insanların sayısında son dönemde artış görülmesi konusunda Bakanlık olarak görüşünüz nedir?

Covid 19 hastalığı geçirmiş kişilerde, hastalık sonrası kalp krizi sonucu ölen vatandaşlarımıza dair bir istatistiki bilgi bulunmakta mıdır, bunun detayları nelerdir?

Ölüm raporları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından neden yayımlanmamaktadır?

Tüm dünya genelinde COVID 19 aşılan ile ilgili yan etkiler açıklanmasına rağmen ülkemizde neden açıklanmamaktadır? Bu konuda net bulgular nelerdir?

Türkkan’ın bu sorularına bakan Koca tarafından cevap verilmedi. Soruların cevaplanmaması ise covid-19 aşılarına şüpheyle yaklaşan vatandaşların endişelerini artırdı.

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ANDEZİT
30.12.2022 17:05
FARK VAR adlı arkadaşım aynı nedenle 2 doz aşılandım çok pişmanım bir daha asla ne imza ne aşı..  
 
FARK VAR
30.12.2022 16:11
sınav vs girmek için mecburen aşılandım. Yoksa aşılanmazdım  
 
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