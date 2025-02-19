40 yıl bir yaşanacak kar fırtınası başladı! 4 gün boyunca 40 santimetre yağacak! İlk tatil haberi geldi

Kar yağışı İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Birçok bölgede etkili şekilde başlayan yağış nedeniyle sorun yaşanmaması için önlemler alınmaya başlandı. İBB Başkanı İmamoğlu da kar yağışı nedeniyle şoförleri uyararak trafikte sorun yaşanmaması için açıklamada bulundu. Son olarak sabahtan itibaren İstanbul'un birçok bölgesinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle uçak seferleri ile ilgili de iptal açıklamaları geldi. Okullar tatil edildi mi? Araçlar için alınan önlemler neler? Kar yağışı daha etkili olacak mı? İşte kar yağışı nedeniyle gündemdeki tüm gelişmeler...

UZMAN İSİM GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞIP UYARDI

Meteoroloji uzmanı Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’nin omega blokajı ile 21 Şubat Cuma günü çok derin bir izobarik oluk etkisine gireceğini belirterek, “Orta Avrupa yüksek sıcaklık biz ise düşük sıcaklık rekorları kırabiliriz" dedi.

Sibirya soğukları bodoslama üzerimize geliyor! Uzman isim görüntüyü paylaşıp uyardı

AKOM'DAN KAR AÇIKLAMASI: 40 CM VE ÜZERİ

AKOM'dan alınan bilgilere göre; Bugün saat 10.00'dan itibaren fırtınanın etkisini göstermesi beklenirken, saat 12.00'den sonra yağmurun başlayacağı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görüleceği bildirildi. Gece 22.00 itibarıyla ise İstanbul genelinde kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetleneceği ve hafta sonuna kadar devam edeceği öngörülüyor.

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’daki kar kalınlıkları farklı bölgelerde değişiklik gösterecek.

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler): 5-15 cm

E-5 ile TEM arasında: 10-30 cm

TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde: 20-40 cm

Kuzey bölgeler ve yüksek rakımlı yerlerde: 40 cm ve üzeri

Kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların hızla düşmesi ve özellikle perşembe akşamından itibaren sıcaklıkların sıfırın altına inmesi bekleniyor, bu da buzlanma ve don olaylarını beraberinde getirecek.

İSTANBUL'DA OKULLARDA İLK TATİL HABERİ GELDİ

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle ilk tatil haberi Sultangazi'den geldi. Kaymakamlık, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

İstanbul'da okullarda ilk tatil haberi geldi

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, KAR YAĞIŞI İÇİN "EN ÖNEMLİ NOKTA" DİYEREK UYARIDA BULUNDU

İstanbul'da günlerdir gündemde olan şiddetli kar yağışı nedeniyle peş peşe uyarılar yapılmıştı. Sabah saatlerinde belli bölgelerde etkili olmaya başlayan ve 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, en kritik noktanın trafik olduğunu söyledi.

İmamoğlu, zorunlu olmadıkça bireysel araçların kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Okulların tatil durumu için ilgili duyuruların takip edilmesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, imkanı olan iş yerlerinin uzaktan çalışma sistemine geçmesi gerektiğini de belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar yağışı için uyarı! "En önemli nokta" diyerek duyurdu

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE UÇUŞLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan önlemleri duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısında hava koşullarının hava trafiği üzerindeki etkileri değerlendirilerek kapasite azaltımı ve uçuş iptalleri kararı alındı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞ AZALTILACAK

İstanbul Havalimanı’nda, 19 Şubat Çarşamba günü için uçuş kapasitesi yüzde 15 oranında azaltılırken, 21 Şubat Cuma günü için bu oran yüzde 20 olarak belirlendi. Günlük ortalama bin uçuşun gerçekleştirildiği havalimanında, bu doğrultuda 19 Şubat’ta yaklaşık 150, 21 Şubat’ta ise yaklaşık 200 uçuşun iptal edilmesi öngörülüyor.

SABİHA GÖKÇEN'DE KADEMELİ UÇUŞ İPTALLERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 19 Şubat günü için herhangi bir uçuş iptali öngörülmezken, 20 Şubat Perşembe günü uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek. Bu kapsamda Pegasus Havayolları 46, Ajet Havayolları ise 22 uçuşunu iptal edecek.21 Şubat Cuma günü için de önlem olarak yüzde 15 oranında uçuş iptali kararı alındı. Buna göre, Pegasus 68 uçuşunu, Ajet ise 34 uçuşunu iptal edecek.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ VE EKİPLER HAZIRDA BEKLİYOR

Bakanlık açıklamasında, her iki havalimanında uçuş ekiplerinin programlarının gözden geçirildiği ve kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca, nöbetçi ekiplerin sayısının artırıldığı ve havayolu şirketlerinin operasyonlarını aksatmamak için ek tedbirler aldığı bildirildi.Yolcuların, uçuş iptalleri ve güncellenen uçuş bilgileri için havayolu şirketlerinin resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.