40 yıldır birlikteler! Hollywood yıldızı Goldie Hawn, Kurt Russel ile neden evlenmediğini açıkladı

Hollywood'un örnek çiftlerinden Goldie Hawn ile Kurt Russel, 40 senedir birliktelik yaşıyor. 77 yaşındaki Goldie Hawn, Russel ile neden evlenmediklerini açıkladı.

40 yıldır birlikteler! Hollywood yıldızı Goldie Hawn, Kurt Russel ile neden evlenmediğini açıkladı

Goldie Hawn ile Kurt Russel çifti 1983 yılından beri birliktelik yaşıyor. Ünlü çiftin yaklaşık 40 senedir birlikte olmalarına rağmen neden evlenmediği merak konusu oldu. 77 yaşındaki Hawn konuyla ilgili "Neden evlenmeliyiz? Bu daha iyi bir soru değil mi?" dedi.

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Daha önce iki evlilik yapan Hawn, "Evlilik yürümediğinde işler giderek büyüyor. Çok çirkin bir hale geliyor" dedi.

Boşanma derdi olmadığını söyleyen oyuncu, "İlişkileri yürütmesi zordur. Hep kolay değildir. Bu yüzden özgür düşünce ile özgür kalmak önemlidir" ifadelerini kullandı.

İkilinin Wyatt Russel adında bir çocuğu bulunuyor.

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