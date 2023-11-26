400 km menzil sunan elektrikli 208 Türkiye’ye ne zaman geliyor

Yenilenen Peugeot E-208 daha yüksek performanslı motoruyla daha daha fazla menzil sunacağını açıkladı. Ne zaman Türkiye'ye gelecek?

KAYNAK: Haber Merkezi
400 km menzil sunan elektrikli 208 Türkiye’ye ne zaman geliyor

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

2022’de Fransa’nın tüm segmentlerinde, Avrupa’daysa B segmentinde en fazla tercih edilen elektrikli otomobil olan Peugeot E-208, 2021’in sonunda yapılan optimizasyonla % 6,5 (+22 km) artırılan menziline şimdi de yeni teknolojilerin kullanılmasıyla % 10,5 daha fazlasını (yaklaşık 38 km) ekleyerek 400 km’lik menzile ulaşıyor.

2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak olan yeni Peugeot E-208, yeni Peugeot E-308’in elektrik motoruyla gücüne güç katıyor. Böylece yeni Peugeot E-208’in maksimum gücü 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarak % 15 oranında artıyor. Verimlilik noktasında kaydedilen gelişmelerle ortalama enerji tüketimi sadece 12 kWs’e düşürülüyor. Tüm bunlar, kullanıcıların keyfi, bütçesi ve günlük yaşamı için çok önemli iyileştirmeler olarak dikkat çekiyor.

Bünyesinde birçok teknolojik ekipman barındıran ve duygu dolu tasarımıyla da 2019’dan günümüze 3.1 milyon adetten fazla üretilen Peugeot 208, ilk andan itibaren tamamen elektrikli Peugeot E-208 seçeneğini de sunuyor.

2019’dan günümüze üretilen Peugeot E-208 sayısı ise 590 bin adedi geride bıraktı. Avrupa’daki elektrikli B segmenti satış liderliği ve Fransa’da tüm segmentlerdeki elektrikli araçlar arasında liderlik gibi unvanlara sahip olan Peugeot E-208, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak yeni versiyonuyla hem daha fazla elektrikli menzil hem de optimum enerji tüketimi sunuyor. 136 HP’den 156 HP’ye yükseltilen yeni elektromotor, 20 HP ek güç sağlıyor. Makyajlanan 208’in görünümüne kavuşan E-208, bu değişimlere ek olarak markanın elektrikli modellere özel tasarım detaylarını da bünyesinde barındırıyor.

yeni-peugeot-e-208-1.jpg

yeni-peugeot-e-208-2.jpg

yeni-peugeot-e-208-5.jpg

Öne Çıkanlar
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
İsrail ile İrlanda arasında kriz Dünya
İsrail ile İrlanda arasında kriz
Bankada döviz tutmak yerine daha çok getiri sağlayan iki alternatif mevcut Ekonomi
Bankada döviz tutmak yerine daha çok getiri sağlayan iki alternatif mevcut
Domates çorbası nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Domates çorbası nasıl yapılır?
Boş fabrikada kadın cesedi bulundu Gündem
Boş fabrikada kadın cesedi bulundu
Ünlü manken podyumda yere yapıştı. Elbisenin azizliğine uğradı Magazin
Ünlü manken podyumda yere yapıştı. Elbisenin azizliğine uğradı
Allah aratmasın deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Allah aratmasın deyiminin anlamı nedir?
Binanın çatısı karşı binanın çatısına uçtu Yaşam
Binanın çatısı karşı binanın çatısına uçtu