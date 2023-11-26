400 km menzil sunan elektrikli 208 Türkiye’ye ne zaman geliyor

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

2022’de Fransa’nın tüm segmentlerinde, Avrupa’daysa B segmentinde en fazla tercih edilen elektrikli otomobil olan Peugeot E-208, 2021’in sonunda yapılan optimizasyonla % 6,5 (+22 km) artırılan menziline şimdi de yeni teknolojilerin kullanılmasıyla % 10,5 daha fazlasını (yaklaşık 38 km) ekleyerek 400 km’lik menzile ulaşıyor.

2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak olan yeni Peugeot E-208, yeni Peugeot E-308’in elektrik motoruyla gücüne güç katıyor. Böylece yeni Peugeot E-208’in maksimum gücü 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarak % 15 oranında artıyor. Verimlilik noktasında kaydedilen gelişmelerle ortalama enerji tüketimi sadece 12 kWs’e düşürülüyor. Tüm bunlar, kullanıcıların keyfi, bütçesi ve günlük yaşamı için çok önemli iyileştirmeler olarak dikkat çekiyor.

Bünyesinde birçok teknolojik ekipman barındıran ve duygu dolu tasarımıyla da 2019’dan günümüze 3.1 milyon adetten fazla üretilen Peugeot 208, ilk andan itibaren tamamen elektrikli Peugeot E-208 seçeneğini de sunuyor.

2019’dan günümüze üretilen Peugeot E-208 sayısı ise 590 bin adedi geride bıraktı. Avrupa’daki elektrikli B segmenti satış liderliği ve Fransa’da tüm segmentlerdeki elektrikli araçlar arasında liderlik gibi unvanlara sahip olan Peugeot E-208, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak yeni versiyonuyla hem daha fazla elektrikli menzil hem de optimum enerji tüketimi sunuyor. 136 HP’den 156 HP’ye yükseltilen yeni elektromotor, 20 HP ek güç sağlıyor. Makyajlanan 208’in görünümüne kavuşan E-208, bu değişimlere ek olarak markanın elektrikli modellere özel tasarım detaylarını da bünyesinde barındırıyor.