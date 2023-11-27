Kiralamada elektrikli artsa da lider benzinli

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

2023 yılının ilk dokuz aylık sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıklandı. Bu rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk dokuz ayında 52 milyar 400 milyon TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 51 bin 600 adet aracı filosuna kattı. Yılın üçüncü çeyreği sonu itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 136 milyar 650 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün toplam araç sayısı 2022 yılı sonuna göre yüzde 2,8 artarak 252 bine ulaştı.

EN ÇOK RENAULT MARKA ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

Rapora göre, Renault yüzde 17,5 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 16,5’le Fiat, yüzde 10,8 ile Toyota, yüzde 10,7 ile Volkswagen ve yüzde 10,0’la Ford takip etti. Sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 44,2’lik bölümünü dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 46,2’ye, hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 9,4’e yükseldi.

‘YILI 257 BİN ADETLİK FİLOYLA KAPATACAĞIZ’

Yılın ilk dokuz aylık dönemine ilişkin sektör sonuçlarını değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Operasyonel araç kiralama sektörünün yılın son çeyreğinde de büyüyerek 2023 yılını 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 5’lik büyüme ve 257 bin adetlik araç filosu büyüklüğü ile kapatacağını tahmin ediyorum. 2024 yılında ise sektörün gelişimini ekonomik aktivitenin seyri, finansmana erişim, maliyetler ve araç tedarikinde yaşanacak gelişmeler belirleyecek” şeklinde konuştu.

“GÜNLÜK KİRALAMA YÜZDE 38 ARTTI

2023 yılının Ocak - Ekim aylarına ait kısa dönem kiralama verilerine göre Garenta’nın toplam kira günü sayısı yüzde 38 arttı. Konuyu değerlendiren Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “39 ilde 21’i havalimanı noktası olmak üzere 80’in üzerindeki ofisimiz ile araç kiralamak isteyen herkese Garenta deneyimini yaşatıyoruz. Ekim ayının sonuna kadar uzattığımız yüzde 50 indirim kampanyamız ve marka iş birliklerimiz sayesinde yılı geçen senin üzerinde kapatacağımızı düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.