42 baskın yapılarak 13 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ekvador İçişleri Bakanı Juan Zapata, ülke genelinde gerçekleştirilen baskınlarda 13,6 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
42 baskın yapılarak 13 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ekvador'da dün polis tarafından 8 kentte uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Juan Zapata sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Amerika, ABD ve Avrupa’ya gönderilmesi planlanan 13,6 ton uyuşturucunun Ekvador polisi tarafından yapılan 42 baskında ele geçirildiğini duyurdu.

Zapata, 28 kişinin gözaltına alındığı “Gran Jerico 35” adı verilen operasyonda ayrıca çok sayıda silah, mühimmat, nakit para ve cep telefonunun da ele geçirildiğini ifade etti.

"Gran Jerico 35" operasyonunun 1 yıl süren soruşturmanın ardından yapıldığını belirten Zapata, bu süre zarfında Meksika, Kolombiya ve ABD ile bilgi alışverişi yapıldığını açıkladı.

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