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43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla "İstanbul'daki askeri casusluk" soruşturmasında usulsüzlükler yaparak çok sayıda askeri personelin mağduriyetine neden oldukları iddia edilen 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:58
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43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası ertelendi

43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün ''askeri casusluk soruşturmasında kumpas'' davası ertelendi
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AA'da yer alan habere göre, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu 8 sanık, 2 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada savunma yapan bazı sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Söz alan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına, diğer tedbirlerin ise kaldırılmasına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 18 tutuksuz sanık hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına, "imza atmak" şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise kaldırılmasına karar verdi.

Müştekilerin davaya katılma talebinin kabulüne de karar veren heyet duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Kapatılan özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, "şantaj ve askeri casusluk" iddialarına ilişkin emekli Albay İbrahim Sezer'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 56 sanığın yargılandığı davada 45 sanığa çeşitli sürelerde hapis cezası vermişti. Sanıklardan 10'u hakkında beraat hükmü kuran mahkeme, bir sanığın dosyasının ayrılmasını karara bağlamıştı.

Haklarındaki kararlar onanan 25 sanığın avukatlarının, "Ergenekon" ve "Balyoz" davalarında kumpas kurulduğu iddialarına ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı yeniden yargılama talebi reddedilmişti. 6 Ocak 2014'ten itibaren yapılan bireysel başvurular üzerine Anayasa Mahkemesi 9 Ocak 2015'te 44 sanığın "haklarının ihlal edildiği" yönünde karar vermişti.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi de infaz aşamasında bulunan 44 hükümlünün infazının durdurulmasına ve bu sanıklar hakkında yargılamanın yenilenmesine hükmetmişti. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" yönünde verdiği kararın ardından yeniden görülen davayı 29 Ocak 2016'da karara bağlamış, tüm sanıklar hakkında beraat hükmü kurmuştu.

Mahkeme heyeti, 15 Mart 2016'da ise "İstanbul'daki Askeri Casusluk" davasında, soruşturma ve kovuşturma aşamasında görev almış, hukuka aykırı delil toplayan, temin eden soruşturma ve kovuşturma makamları hakkında hukuki ve cezai sorumluluklarının tespiti amacıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

- İddianameden

Bu suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, aralarında emekli Albay İbrahim Sezer'in de olduğu 63 kişi müşteki, eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın da aralarında bulunduğu 43 kişi ise sanık olarak yer alıyor.

"Askeri Casusluk" soruşturmasında çok sayıda kişi hakkında dinleme yapıldığı, usulüne uygun olmayan ve gerçeğe aykırı bazı tapeleştirmelerin bulunduğu, yine arama ve el koyma işlemi yapılan çok sayıda kişiye ait dijitallerin mevcut olduğu anlatılan iddianamede, bunların delil olarak toplanması, imajlarının alınması ve incelenmesinde çeşitli usulsüzlüklerin yapılması nedeniyle çok sayıda kişinin mağduriyetine sebep olunduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanıkların bu usulsüz eylemleri FETÖ'nün emir ve talimatlarıyla yaptıkları vurgulanıyor.

İddianamede, sanık Nazmi Ardıç'ın "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "görevi kötüye kullanma", 48 kişiye karşı "iftira", 2 kişiye karşı "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", 35 kişiye karşı "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından toplam 247 yıl 3 aydan 1031 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanık Ahmet Davulcu'nun 35 kişiye karşı "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "görevi kötüye kullanma", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından 178 yıl 9 aydan 874 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede, diğer sanıkların da benzer suçlardan 6 yıl 3 ay ile 800 yıl arasında değişen sürelerde hapisleri isteniyor.

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﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası ertelendi
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