Fenerbahçe sezonun ilk transferinde el sıkıştı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir süredir devam eden sol bek arayışında mutlu sona ulaştı.

İLK TRANSFER TAMAMLANDI

Fatih Karagümrük’ün yıldız futbolcusu Levent Mercan için görüşmelerde sona gelen sarı-lacivertliler ilk transferini tamamladı.

2 MİLYON EUROYA ANLAŞILDI

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşen Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun pazarlıklar sonucunda 2 milyon euroya el sıkıştığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 36 maça çıkan Levent Mercan 1 gol 4 asist kaydetti.