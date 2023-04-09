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Kayseri'de 43 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 43 yaşındaki kadın evinde kendini asarak hayatına son verdi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 14:45
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43 yaşındaki kadın intihar etti

Kayseri'de 43 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti
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Kocasinan'a bağlı Erciyesevler Mahallesi Kumlu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda Başak G. (43); eve gelen yakınları tarafından ebeveyn banyosunda asılı halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Başak G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Başak G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İHA)

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