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İstanbul’da boş arazide başından vurulmuş bulunan şahıs intihar mı etti cinayete mi kurban gitti

Küçükçekmece’de 21 yaşındaki Turan N.’nin cesedi boş arazide kafasından vurulmuş şekilde bulundu. Cesedin yanında silahla bulunurken olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:27
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İstanbul’da boş arazide başından vurulmuş bulunan şahıs intihar mı etti cinayete mi kurban gitti

İstanbul’da boş arazide başından vurulmuş bulunan şahıs intihar mı etti cinayete mi kurban gitti
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İHA

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe giden bir vatandaş, yanında silah olan ve kafasından vurulmuş bir ceset gördü.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı kontrolde şahsın üzerinde çıkan kimlikte cesedin 21 yaşındaki Turan N.'ye ait olduğu tespit edildi.

Daha sonra Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme polis ekipleri, yaptığı incelemede Nakip'in kafasından vurulduğunu belirledi.

Haberi alarak olay yerine gelen annesi, sinir krizi geçirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ayakta durabildi.
Yapılan incelemenin ardından 21 yaşındaki Turan Nakip'in cenazesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay hakkında konuşan görgü tanığı Düzgün Yarışır, “Öldürülmüş ya da intihar etmiş tam olarak olayı bilmiyoruz. Ama yanında bir silah var, çocuk 18-20 yaşlarında genç ölü olarak bulunmuş. Buradaki mahalle sakinleri buluyor, polise haber veriyor. Olay yerinde inceleme yapıyorlar” dedi.

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