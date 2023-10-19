43 yıldır makyajını yapıp öyle yatağa giriyor. Ünlü şarkıcının makyajla uyuma nedeni şok etti

Country efsanesi Dolly Parton, 1980'li yıllardan beri yüzüne makyaj yapmadan yatağa girmediğini itiraf etti. 77 yaşındaki ABD'li şarkıcı ve müzik yazarı, bunun nedenini de açıkladı.

43 yıldır makyajını yapıp öyle yatağa giriyor. Ünlü şarkıcının makyajla uyuma nedeni şok etti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yedi kez Grammy ödülü alan şarkıcı Dolly Rebecca Parton, 42 kez de Grammy ödülüne aday gösterildi.

Şu anda 77 yaşında olan şarkıcı, Behind The Seams: My Life In Rhinestones adlı yeni kitabında yazdıklarıyla gündem oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı, gece makyaj yapmadan yatağa girmediğini anlattı.

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"DEPREM YÜZÜNDEN"

Parton, 1980'li yıllardan bu yana böyle bir alışkanlık geliştirdi. Bunun çıkış noktası ise o dönemde Los Angeles'a taşınması. Dolly Parton kitabında, bu konuyu şöyle ifade etti: "1980'li yıllarda Los Angeles'a taşındıktan sonra yüzümde makyajla yatmaya başladım. Bunun nedenlerinden biri de orada yaşanan depremler."

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Parton kitabında yazdığına göre acil bir durum olduğunda kameraların karşısına makyajsız çıkamayacağına karar verip böyle bir alışkanlık geliştirmiş. Yani gece makyajlı uyumasının nedeni her koşulda kamera karşısına çıkmaya hazır olmak. Dolly Parton her ne kadar gece makyajla uyuyorsa da sabah kalktığında ilk işi yüzünü iyice temizlemek. Yani makyajını silip cildine gereken bakımı yapmak.

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Ünlü şarkıcı, Dolly Parton belirttiğine göre bu alışkanlığını kocası Carl Thomas Dean ile birlikte yaşadığı Tennesse'de de sürdürüyor. Amacı da 1966 yılından bu yana evli olduğu kocasına kötü görünmemek.

Bu durumu da şöyle anlattı: "Yatağa bir cadı gibi görünerek gitmek istemiyorum."

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