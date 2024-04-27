İstanbul metrosunda büyük skandal! Genç kadın yaşlı sapığı suçüstü yakaladı

Kirazlı – Metrokent arasında sefer yapan metroda kimliği belirsiz yaşlı şahıs, karşısında oturan genç kadına bakarak mastürbasyon yaptı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Durumu fark eden genç kadın cep telefonuyla skandal anları kaydetti. Genç kadının tepkisi sonrasında bir anda oturduğu koltuktan kalkarak kapıya yönelen yaşlı şahsa metrodaki diğer vatandaşlar müdahale etti.

“CİNSEL ORGANINI AÇMIŞ ADAM, GÜVENLİK NEREDE YA?”

Kimliği belirsiz şahsa tepki gösteren genç kadın, “Ne yapıyorsun sen? Videoya çektim seni farkında mısın? Güvenlik nerede ya? Cinsel organını açmış adam, videoya çektim. Terbiyesiz. Video var, bak kayıt var” ifadelerini kullandı.