İstanbul metrosunda büyük skandal! Genç kadın yaşlı sapığı suçüstü yakaladı

Kaynak: Haber Merkezi Ökkeş Bölükbaşı
İstanbul metrosunda büyük skandal! Genç kadın yaşlı sapığı suçüstü yakaladı
İstanbul’da Bağcılar – Başakşehir arasında hizmet veren metroda skandal bir olay yaşandı.

Kirazlı – Metrokent arasında sefer yapan metroda kimliği belirsiz yaşlı şahıs, karşısında oturan genç kadına bakarak mastürbasyon yaptı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Durumu fark eden genç kadın cep telefonuyla skandal anları kaydetti. Genç kadının tepkisi sonrasında bir anda oturduğu koltuktan kalkarak kapıya yönelen yaşlı şahsa metrodaki diğer vatandaşlar müdahale etti.

“CİNSEL ORGANINI AÇMIŞ ADAM, GÜVENLİK NEREDE YA?”

Kimliği belirsiz şahsa tepki gösteren genç kadın, “Ne yapıyorsun sen? Videoya çektim seni farkında mısın? Güvenlik nerede ya? Cinsel organını açmış adam, videoya çektim. Terbiyesiz. Video var, bak kayıt var” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Belediyenin 122 mülkünü satan AKP'li başkan Uşak'ta CHP'li yönetime 1 milyar 716 milyonluk borç takmış
Son dakika... İYİ Parti Kurultayı'nda ilk sonuçlar geldi
Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın ve Tolga Akalın İYİ Parti Kurultayı’nda ilk mesajını Yeniçağ’a verdi
Son Haberler
Belediyenin 122 mülkünü satan AKP'li başkan Uşak'ta CHP'li yönetime 1 milyar 716 milyonluk borç takmış Gündem
Belediyenin 122 mülkünü satan AKP'li başkan Uşak'ta CHP'li yönetime 1 milyar 716 milyonluk borç takmış
Serdar Topraktepe herkesi şaşırtmıştı. Kararının nedenini böyle açıkladı Spor
Serdar Topraktepe herkesi şaşırtmıştı. Kararının nedenini böyle açıkladı
Hacda görev alacak sağlık personeli belli oldu Gündem
Hacda görev alacak sağlık personeli belli oldu
Ali Koç çok bombaladı 'Aşağılık yaklaşım' diyerek anlattı Spor
Ali Koç çok bombaladı 'Aşağılık yaklaşım' diyerek anlattı
Kasımpaşa Avrupa'ya göz kırptı! Samsunspor'dan acil iniş. Mirza Şeker yazdı Spor
Kasımpaşa Avrupa'ya göz kırptı! Samsunspor'dan acil iniş. Mirza Şeker yazdı
İsmail Kartal cevap veremedi Spor
İsmail Kartal cevap veremedi