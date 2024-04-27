Belediyenin 122 mülkünü satan AKP'li başkan Uşak'ta CHP'li yönetime 1 milyar 716 milyonluk borç takmış

367 bin nüfuslu Uşak’ta seçimi kaybeden AKP'li başkan Ahmet Çakın'ın yeni başkanlık yönetimine 1 milyar 276 milyonluk borç bıraktığı ortaya çıktı. Üstelik belediyeye ait 122 mülk satıldığı halde.

Uşak'ın CHP'yi yeni Başkanı Özkan Yalım belediye binası önüne geçerek önceki belediyeden kalan yüklü borcu hazırlattığı afiş ile ifşa etti.

Yeni başkan Yalım yaptığı kısa bir açıklama ile de Uşaklılara seslenerek bu borçların tamamını ödeyeceklerini dile getirdi. "Hiçbir vatandaşım merak etmesin. Ben ve ekibim bu borcun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Kendi özel hayatımızdan kendi özel hayatımızdan geçmişteki siyasi tecrübemize dayanak bu borcu muhakkak ödeyeceğiz." diyen Yalın, belediye ile çalışan hiçbir vatandaşı kestikleri faturalarla mağdur etmeyeceklerini söyledi. Yalın, "Adaletli kesilmiş tüm faturaların kesinlikle ödenecek" diye konuştu.

ESKİ BAŞKAN YENİDEN BAŞKAN OLMAK İÇİN ADAY OLMUŞTU

AKP'li Ahmet Çakın 2019 seçimlerinde İYİ Parti adayı Mehmet Gün karşısında az bir oy farkı ile belediye başkanlığı kazanmış, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde de yeniden aday olmuştu. Ancak bu kez Ahmet Çakın yüzde 54 oranında oy alan CHP adayı Özkan karşısında yüzde 32 oranında oy alarak başkanlığa veda etmişti.