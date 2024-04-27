Serdar Topraktepe herkesi şaşırtmıştı. Kararının nedenini böyle açıkladı

Süper Lig’in 34. Haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oyuncularına inandığını belirten Topraktepe, "Beşiktaş derbilerde her zaman iyi futbol oynamaya çalışır. Bizim zamanımızda da böyleydi. Futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yapacak" dedi.

İlk derbisi olduğunu hatırlatan Topraktepe, "Futbolculuk daha kolay, burası daha zor. İlk kez antrenör olarak derbiye çıkacağım. İnşallah futbolcularımız istediklerimizi yapar ve taraftarlarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

Topraktepe Necip Uysal tercihi için ise, "Onur Bulut üç haftadır aramızda yoktu. Dört idman yaptı, iki tanesine anestezi ile çıktı. Necip Uysal'ın yıllardan beri sağ bek oynadığını bildiğimiz için derbide sağ bek başlamasına karar verdik" sözlerini sarf etti.