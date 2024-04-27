Ali Koç çok bombaladı 'Aşağılık yaklaşım' diyerek anlattı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminin ardından açıklamalarda bulundu.

3 Temmuz sürecine değinen Koç camiaya göz göre göre saldırıların olduğunu söyledi.

Ali Koç şunları söyledi:

"Güzel bir günü daha geride bıraktık. Şekip Mosturoğlu ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel bir süreci hep birlikte tamamladık."

"Çok adaylı seçimlere çok önem veriyoruz. Onun için TFF seçiminin de çok adaylı olmasını gündeme getiriyoruz. Biz yönetim olarak, her adaya eşit mesafede olmaya çalıştık. Tam bir Fenerbahçe demokrasisi diyebileceğimiz bir kültür yaratmaya çalıştık. Bunu kalıcı yapmalıyız. Fenerbahçe'nin iftihar edeceği bir günü daha tamamlıyoruz. Emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma, kulübümüzün profesyonellere teşekkür etmek istiyorum."

"Gerek 2 Nisan'da yaptığımız genel kurul, gerek bugün yaptığımız bugün seçim üyelerimize gösterdikleri ilgiden teşekkür etmek istiyorum. Bir ve beraber olduğumuzda, yıkamayacağımız duvar yoktur, bizi kimse yıkamaz deriz. Oluşan birlik ve beraberliğin kırılgan olduğunu görüyoruz. Herkesin birlik ve beraberlik için çorbada tuzunun olması gerekiyor."

"Şekip Bey 3 Temmuz'a değindi. Aslında biz 3 Temmuz'u kulübümüze yapılan haksız saldırıları, aşağılık yaklaşımı, bu birlik ve beraberlikle bertaraf ettik. Onu unutmamalıyız, onu hep canlı tutmalıyız. Son birkaç yılda camiamıza göz göre göre saldırılar yapılıyor. Bu saldırılara sessiz kalanlar, mücadelemiz için attığımız adımları itibarsızlaştıranlara, şunu söylemek istiyorum, Fenerbahçe tüm isimlerin önündedir. Hiç kimsenin kişisel ihtiraslarının kurbanı Fenerbahçe olamaz. Fenerbahçe herkesin önündedir."

"Bu akşam önemli bir maçımız var. Bu hafta sonu çok önemli müsabakalarımız var. Derbi maçımız var. Tüm takımlarımızın ve sporcularımızın Allah yolunu açık etsin. İnşallah hafta sonunu mutlu bir şekilde tamamlarız."