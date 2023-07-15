44 aslanı unutmadık. Beslenip büyütülen subay yapılan FETÖ'cüler öldürdü

Editör: Osmancan Erok

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında bombaladığı yerler arasında Ankara’da bulunan Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı da bulunuyordu. FETÖ’nün hain saldırısında 44 özel harekat polisi şehit olmuştu.

Özel harekat polisleri karargaha silah başına gitmeye çalışsa da FETÖ’cülerin kullandığı F-16’ların hedefindeydiler.

Özel Harekat Başkanlığı, öyle şiddetli bombalamanın hedefi oldu ki başkanlık binası büyük hasar aldı. Patlamaların etkisiyle silahlar bile eridi.

Saldırıdan sağ çıkanlar önce yaralı arkadaşlarını hastaneye taşımak istedi ancak hainler buna bile izin vermedi.

O gece Özel Harekat’ta 43 polis ve görevli imam şehit düştü. Hainlerin ilk bombayı attığı nokta Havacılık Daire Başkanlığı'ydı. Amaçları kendilerine yönelik mücadeleye engel olmaktı.

Başkanlığın pistinde yakıt ikmali yapan helikopteri hedef aldılar. Bombalamada 7 vatan evladı şehit düştü.

ŞEHİTLERİN ACISI HÂLÂ TAZE

FETÖ’nün şehit ettiği polislerin acısı hâlâ taze… darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişinin arasında yer alan 44 özel harekat polisi için sosyal medyada anma paylaşımları yapıldı. O paylaşımlardan birinde şu ifadeler yer aldı:

Bugün 15 Temmuz.

"Yaşananlara bakınca insanın içinden bir şey yazmak gelmiyor ama Aralarında fotodaki Öz. Hrk. Polisleri de olan 251 şehit var! Hepsini dua ile yad ediyorum! Fotoda gördükleriniz dahil 44 polisimiz ailelerine bir kömür yığını olarak teslim edildi.

Katillerini unutmayın…"