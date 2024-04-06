45 senedir MHP’liyim diyen vatandaş: Devlet Bahçeli sayesinde solcu olduk

Kaynak: Haber Merkezi
45 senedir MHP’liyim diyen vatandaş: Devlet Bahçeli sayesinde solcu olduk
45 senedir MHP’li olduğunu belirten vatandaşın sokak röportajında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. MHP’li vatandaş, “Devlet Bahçeli’nin sayesinde solcu olduk” dedi.

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında 45 senedir MHP’li olduğunu belirten bir vatandaşın sözleri gündem oldu. Yerel seçim öncesinde çekilen röportajda vatandaş “Devlet Bahçeli’nin sayesinde hep beraber sola devam. En büyük komünistlerden biriyim” dedi.

45 senedir yanlış yere mücadele ettiğini vurgulayan vatandaş, “İşçinin, emekçinin hakkını koruyan CHP. Oyumuz CHP. Allah yolumuzu açık etsin” şeklinde konuştu.

Bir başka sokak röportajında ise bir emekli vatandaş “Yetti gari” diyerek oyunu CHP’ye vereceğini söyledi. Emekli vatandaş, aldığı maaşla geçinemediğinin altını çizdi.

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