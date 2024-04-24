Selanik nerededir? diye soruldu. Vallahi billahi bu vatandaşlar seçimde oy kullandı

Serhat Ağa
Selanik nerededir? diye soruldu. Vallahi billahi bu vatandaşlar seçimde oy kullandı
Bir sokak röportajında vatandaşlara Selanik nerededir diye soruldu. Kendisine mikrofon uzatılan onlarca kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu yeri bilemedi. Bazıları soru karşısında donup kalırken bazıları Türkiye’de bir yer olduğunu öne sürdü.

Sokak röportajlarında ortaya çıkan unutulmaz anlar internet arşivinde yerini alırken bazıları insan aklından silinemeyecek diyalogları da beraberinde getiriyor. İşte o videolardan birisi de başkent Ankara’da çekildi.

Ulus’ta Atatürk heykeli civarında “Ortaya karışık” isimli YouTube kanalı için bir röportaj yapıldı. Yapılan röportajda vatandaşlara “Selanik nerededir?” sorusu soruldu. Başkentin ortasında birbirinden utanılacak cevaplar verildi.

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Birçok vatandaş kendisine yöneltilen soru karşısında cevap dahi veremedi. Gencinden yaşlısına verilen cevaplar karşısında izleyenler şoke oldu.

Teknolojinin ve eğitimin bu denli geliştiği bir dönemde ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün doğum yeri dahi bilinemezken bazıları Selanik’i Türkiye’de bir yer sandı.

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En şaşırtan cevaplardan birisi de Selanik sorusuna “Mekke” cevabı veren bir vatandaştan geldi. 3 kişilik genç bir arkadaş grubundan ise hem doğru cevap gelmedi hem de kamerayı fırsat olarak gören bir kişi sevgilisinden özür diledi.

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Videonun sonlarına doğru birkaç vatandaşın verdiği doğru cevap karşısında soruyu yönelten muhabir de şaşkınlığa uğrarken, doğru cevabı verenlerden bazılarının bu soruya nasıl yanlış cevap verildiği yönünde şaşırdığı görüldü.

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