46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist, hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi

Editör: İsa Karaarslan

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda döviz kurlarının her geçen gün artmasının turistleri ne kadar mutlu ettiği görüldü.

Lüks bir mekanda gelen 46 bin TL'lik hesabı 'dolar' zanneden turist, hesaba tepki göstererek ödemeyeceğini söyledi.

Hesabın TL olduğunu ve sadece 2 bin Euro ödeyeceğini öğrenen müşteri gülmeye başladı.

Turist, “İki kokteyl ve bir bardak şarap içtik. Bu hesap mı geldi? Bu çılgınca. 46 bin dolar? Bu hesabı ödeyemeyeceğim. Üzgünüm fakat bu içecekler için bu tutar çok fazla.” İfadelerini kullanarak gelen hesaba tepki gösterdi.

Yanındaki kadın ise “Hesaptaki tutar Türk Lirası, Euro değil. 2 bin Euro civarı tutuyor.” deyince turistler hesabı az bularak gülmeye başladı.