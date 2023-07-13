46 gazeteci depremzedeler için yazdı

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, tüm geliri 6 Şubat depreminde yaralanan çocuklara ve Ukrayna’da savaşta yaralanan çocuklara bağışlanacak olan kitapta 46 gazeteci 1980’lerden 2000’li yıllara uzanan anılarını yazdı.

Gazeteci Müslüm Karaaslan’ın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan esinlenerek öncülük ettiği kitabın editörlüğünü Gülşen Ülkü üslendi. Kitap Duvar Yayımları tarafından basıldı.

“FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK”

Karaaslan; amaçlarının uluslararası boyutu ve bu kadar geniş bir gazetecinin katılımıyla gerçekleştirilmiş olması nedeniyle bir “ilk” olduğuna dikkat çekerek, bir yıldır emek verdiği kitabı 23 Nisan’a yetiştirmek istediklerini ancak gerek araya seçimin girmesi, gerekse matbaalarda iş yoğunluğunun artması nedeniyle basımının gecikmeli gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Karaaslan,“Bizler gazeteciler olarak yıllardan beri yazıyoruz. Onurlu bir duruş sergilemeye çalışarak yazıyoruz. Bu yol güllük gülistanlık değil çoğu vakit. Zaman zaman ağır bedeller ödemek zorunda da kalıyoruz. Sedat Simavi’nin ‘Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır, sakın satma!’ sözünün birer neferleri olarak mesleğimizin meşakatli yollarında ilerlemeye devam ediyor; objektif bir biçimde ilkeli davranarak ekmek kavgamızı sürdürüyoruz. Böylesi bir anlayış doğrultusunda mesleğimizi sürdürürken toplumsal sorumluluklarımızın da olduğunun bilincindeyiz. Görevimizin bize yüklediği sorumlulukları yüreğimizde taşımaya ve daha iyi bir dünya için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. 30 yılı aşan meslek yaşantımın en onurlu, en anlamlı çalışmalarından biri oldu” dedi.

O İSİMLER

Sosyal sorumluluk projesine yönelik hazırlanan “Nerede Haber Orada Biz” adlı kitapta; Nebil Özgentürk, Hakan Kara, Atila Sertel, Dilek Gappi, Misket Dikmen, Okan Yüksel, Gürkan Ertaç, Osman Ülkü, Yaşar Aksoy, Timuçin Tülis, Sedat Kaya, Reyhan Berkman, Hakan Akarcalı, Sedat Pişirici, Ercan Doğu, Atilla Köprülüoğlu, Esat Erçetingöz, Halil İbrahim Hüner, Yusuf Çınar, Işık Teoman, Engin Uğur Ağır, Muhittin Akbel, Haluk Güney,Sinan Genç, Nüvit Tokdemir, Suavi Yardımoğlu, Emin Varol, Melih Üstkanat, Mustafa Oğuz, Bahri Karataş, Alahattin Gürırmak, Muzaffer Tezel, Sinan Doğan, Serkan Aksüyek, Hakan Dirik, Güray Ervin, Murat Ervin, Süleyman Sağat, Murat Şahin, Mehmet İnmez, Ceyhan Torlak, Kadir Kemaloğlu, Mutlu Duman, Emre Döker, Mustafa Akbaş, Müslüm Karaaslan yer aldı.