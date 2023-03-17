Aile Bakanlığı ile Diyanet’in ‘çocuk protokolü’ne dava

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü”nün iptali talebiyle dava açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 17 Ocak 2023 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” imzaladı.

Protokol, yoksul ailelerin, 4-6 yaş Kuran kursuna devam edebilecek çağdaki çocuklarını resmi Kuran kursuna kayıt ettirmeleri halinde, velinin ödemekle mükellef olduğu giderlerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğrudan Diyanet’e aktarılmasını içeriyordu. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı’na 12 ay boyunca, çocuk başına aylık 150 lira olmak üzere ödeme yapılacak. Protokol 5 yıl boyunca geçerli olacak.

AİLE BAKANLIĞI VE DİYANET'E DAVA

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, söz konusu protokolün yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı.

Ankara İdare Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesinde, “Söz konusu idari işlem amaca uygunluk da taşımamaktadır. Öyle ki, 4-6 yaş arası çocukların Kur’a kursuna kaydolmaları karşılığında giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na ödenmesinin ülkedeki gelir adaletsizliğinin önlenmesi ile hiçbir ilintisi bulunmamaktadır” denildi.



Protokolün Anayasaya aykırı olduğu belirtilen dilekçede, şu değerlendirme yapıldı:

“Dolayısıyla Anayasanın başlangıç ve değiştirilemez hükümleri uyarınca, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere davalı idare Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yapmış olduğu tüm idari işlem ve faaliyetler ‘devlet işi’ olup, Anayasa göre din duygularının devlet işlerine karıştırılamayacağı ve devletin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda dava konusu idari işlem Anayasa’nın temel, değiştirilemez hükümlerine de aykırıdır. Dolayısıyla idari işlemin bir an için yetkili idari makam tarafından (Cumhurbaşkanı Karaarı ile) yapıldığı düşünülse dahi kanuna ve Anayasa’ya uygunluk taşımadğından ötürü konu, sebep ve maksat bakımından hukuka uygun olmadığı açıktır.”

Dernekten yapılan açıklamada ise “Çocuklarımızın zihinlerinin esir edilmesine, laikliğin ihlaline, emekçi halkın alınteriyle birikenlerin Diyanet’e aktarılmasına daha fazla izin vermeyeceğiz. Dostlarımızı sessiz kalmamaya, hesap sormaya, çocukların alet edildiği bu harami düzene boyun eğmemeye çağırıyoruz” mesajı verildi.