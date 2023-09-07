470 kilometrelik uluslararası bisiklet yarışı başladı

Van Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde 7-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Tour of Van’ Uluslararası Bisiklet Yarışı, Van Kalesi'nden başladı. 24 yıl aradan sonra kentte ilk defa düzenlenen yarışlarda sporcular yaklaşık 470 kilometre boyunca pedal çevirecek.

KAYNAK: İHA
470 kilometrelik uluslararası bisiklet yarışı başladı

'Tour Of Van' Uluslararası Bisiklet Yarışının startı 24 yıl aranın ardından Van'da verildi. Yarışlar 1999 yılından bu yana ilk kez düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Muş Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen organizasyon, 7-10 Eylül 2023 tarihleri arasında 4 gün sürecek. Van Kalesi Urartu Müzesi önünde yapılan törenle start alan ve 6 ülkeden 10 takımın katıldığı yarışlarda sporcular yarışların birinci günü Bitlis’in Tatvan ilçesine kadar pedal çevirerek geceyi orada geçirecek. Sporcular yarışın 2. gününde Tatvan-Ahlat kara yolu üzerinden Malazgirt'e, 3. gün ise Malazgirt-Adilcevaz üzerinden Erciş, son günde de Erciş'ten Van'a ulaşarak yarışmayı tamamlayacak. Her etabın sonunda ise ödül töreni düzenlenecek.

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