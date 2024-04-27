Ünlü markanın ürünlerinde mide bulandıran skandal. İnsan dışkısına ait örnek bulundu

Kaynak: Kamusonhaber
Ünlü markanın ürünlerinde mide bulandıran skandal. İnsan dışkısına ait örnek bulundu
Gıda sektöründe ünlü markaların ürünlerinde skandallar ardı ardına geliyor. Beypazarı soda, Magnum dondurmaları, helva derken yine dünyaca ünlü maden sularında insan dışkısı maddelerinin bulunması mide bulandırdı.

İsviçre, Beypazarı sodalarının içindeki bor oranını yüksek bularak marketlerden toplatmıştı. Ardından çok satılan Magnum ürünlerinden bademli dondurma çubuklarında çocuklar için zararlı maddeler bulundu. Ardından ünlü Türk helva markası Tunas Helvaları'nın kakolu Krelva ürünü etiketlerde alerjisi olmayanları uyarmadığı için toplatıldı.

En son dünyaca ünlü Nestle'nin bir ürününde insan dışkısında bulunan bir bakteri türünün bulunması bu markayı tercih edenlerin üzerinde şoke etkisi yarattı. Nestle grubunun bağlı çok satan maden suyu markası Perrier'e ait ürünlerde yapılan incelemede dışkı ve insanlarda bulunan bakteri bulundu. Perrier marka maden suları apar toplar marketlerden toplatılmaya başlandı.

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PERRIER, MADEN SULARINI SATMADAN İMHA ETTİ

Dışkı skandalının ardından Perrier, daha satılmadan 2 milyon şişe maden sodasını hemen imha etti. Skandalın duyulmasının ardından bazı Fransız yetkililer ise önlem olarak kuyuların maden suyu üretimi için kapatılması için girişime geçti.

İnsan dışkısı bakterisi haberi Fransız gündemine bir anda oturdu. Fransa’nın Nimes kendi yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyunun, 1903 yılında açıldığından bu yana Perrier markası için maden suyu ürettiği ve ilk kez böyle bir sonuç bulunduğu belirtildi.

Bazı kaynaklar ise ünlü markanın maden sularında bulunan dışkı örneklerinin geçtiğimiz ay Fransa'nın Güneydoğu’sunda oluşan Monica fırtınasıyla ilgili olduğu iddia edeldi.

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