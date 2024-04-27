Samsunspor gol atmayı unuttu

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Samsunspor gol atmayı unuttu
Süper Lig'in 34. haftasında Yılport Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası Markus Gisdol, takımın son pas ve vuruşlarda başarısız olduğunu ve çok sayıda pozisyondan yararlanamadıklarını belirtti.

Gisdol, "Kasımpaşa'ya karşı deplasmanda oynamak ve puan almak zordur. Maça iyi başlayamadık ve basit bir golle geriye düştük. İlk yarım saat kötüydük, ancak sonrasında oyunumuzu geliştirdik. Ancak son paslarda ve şutlarda etkili olamadık. Bu kadar çok fırsatı değerlendiremezseniz, yenilgi kaçınılmazdır" dedi.

Son beş maçta galibiyet alamamaları hatırlatıldığında, Gisdol, "Son üç maçımızda yenilmedik. Kötü oynamıyoruz, sadece gol atamıyoruz. Eğer çalışmalarımıza devam edersek başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Deplasman maçlarındaki kötü sonuçlar hakkında ise, "Gol atma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz ve basit goller yiyoruz. İki deplasman maçımız daha var ve umarım iyi sonuçlar alırız. Evimizdeki maçlardan da puan almalıyız. Buraya geldiğimde birçok kişi Samsunspor'un bitmiş olduğunu düşünüyordu. Ancak ben geldikten sonra takıma güvenimi gösterdim ve iyi sonuçlar almaya başladık. Özellikle büyük takımlara karşı iyi oynadık. Bu hafta iyi bir hazırlık yaparak Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Bugünkü yenilgiden dolayı çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

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