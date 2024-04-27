Bade İşçil'den Fenerbahçe itirafı. Maç günleri yaptığı totem 'pes' dedirtti

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu oyuncu Bade İşçil oldu.

Son dönemde adı Fenerbahçe başkan adaylarından Sadettin Saran ile aşk dedikodularına karışan, Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü oyuncu, galibiyet için maç öncesi yaptığı totemi açıkladı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, "Sen maçlardan önce totem mi yapıyor muşsun?" diye sordu. Bade İşçil de "Ne bileyim... Benim etkileyebileceğim bir şey değil, ben bunun gerçeğini biliyorum aslında. Şu an ne yaptığım mı yoksa eskiden yaptığımı mı söyleyeyim?" karşılığını verdi.

Ahmet Mümtaz Taylan da "İlginç olanlardan 1-2 tanesini söyle" deyince İşçil bombayı patlattı:

"Eskiden mesela koşu bandında 19.07 kilometre koşuyordum. Hani üst üste maç şey yapıldığı zaman artık daha da olsun, geçen sefer olmadı takıyordum kum ağırlıkları bileklerime koşuyordum. Spor hocam da bana 'Bade kalbini yoruyorsun yapma' diyordu. Kalbimiz yorgun evet artık inşallah" ifadesini kullandı.