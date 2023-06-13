486 orman işçisi kadroya geçti

Bolu ve Düzce'de ormanda geçici işçi olarak çalışan 486 kişi kadroya geçti.

486 orman işçisi kadroya geçti

Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde "Orman İşçileri Kadro Buluşması" gerçekleştirildi.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, burada yaptığı konuşmada, ormancıların, "yeşil vatanın koruyucusu", "ateş savaşçıları" olduğunu söyledi.

Bu günü uzun zamandır beklediklerini ve yoğun bir çaba sonucu istediklerini aldıklarını belirten Aslan, "Artık kamuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde geçici işçilik bitmiştir. Bundan böyle kamuda geçici işçi yoktur." dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından Bolu ve Düzce'de kadroya geçen 486 işçi adına 3 kişiye kadroya geçiş belgesi takdim edildi.

Toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, İl Özel İdaresi Sekreteri Sırrı Köstereli, daire müdürleri, sendika temsilcileri ve kadroya geçen orman işçileri katıldı.

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(Kaynak: AA)

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