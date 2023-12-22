4'üncü kattan montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşüp öldü

Kaynak: DHA
4'üncü kattan montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşüp öldü
Tekirdağ'da Şeref Çolaker (33) isimli bir vatandaş, 4'üncü kattan dengesini kaybedip montajını yaptığı asansörün boşluğuna çakılarak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yetim Sokak'taki 4 katlı binada meydana gelen olayda, Binadaki asansörün montajını yapan Şeref Çolaker, dengesini kaybedip 4'üncü kattan montajını yaptığı asansörün boşluğuna düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri bulunduğu yerden Çolaker'i çıkardı Çolaker, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürdürüyor.

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