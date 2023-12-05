5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?

Kadın haklarının korunması ve dünyada kadın haklarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Peki, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?

KAYNAK: Haber Merkezi
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?

Tüm dünyada 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü tüm dünyada kutlanan ve kadınların özlük haklarına dikkat çekilen bir gündür. Peki, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliğiyle Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı verildi. Bu yasanın kabulü üzerine 5 Aralık günü Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaya başladı.

5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

Tüm dünyada kutlanan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, kadınların toplumda yaşadığı sorunlarının gündeme getirilmesi, kadın hakları konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli bir gündür.

5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLADI?

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 1930’larda, Türkiye’de kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.

1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, tüm dünyada kadınların eşitlik ve adalet için verdiği mücadeleyi hatırlamak ve kutlamak için önemli bir gündür. Bu gün, kadınların elde ettiği kazanımları kutlamak ve kadınların eşitlik ve adalet için verdiği mücadeleye destek vermek için bir fırsattır.

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