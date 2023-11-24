5 bin lira alamayan emekliden tepki: Herkes cezasını çeker, AKP'ye oy vermem

Ordu Vizyon isimli kanalın ekonomiyle ilgili yaptığı sokak röportajında konuşan emeklinin sözleri gündem oldu.

Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden faydalanamayan emekli vatandaş, AKP'ye tepki gösterdi.

Emekli vatandaş şunları söyledi:

"Herkes yaptığının cezasını çeker. Önü seçim. Göreceğiz inşallah. Bugüne dek hep AKP AKP, destekledik. Ama bundan sonra yemin ettim, vermeyeceğim. Yazık günah değil mi? 70 bin lira milletvekili maaş alıyor, bu alıyor 5 bin lira. 190 bin emekli var şu Ordu'da. Herkes ettiğinin cezasını çeker, seçim var. Biz 5 bin lira almazsak da acımızdan ölmeyiz. Ama ya icat etme ya da verdin mi ayırma. Hep alt tabakadan almıştır oyu zaten, doğru mu? Başka diyeceğim yok."