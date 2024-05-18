5 Paşayı “AF” yetmez yeniden yargılanma şart

Hendek Davası’nın sonuçlandığı günün gecesi Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat Davası nedeniyle cezaevindeki 5 generalin kalan cezalarını kaldırdı.

Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak ve Çetin Doğan tahliye edildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp’in kararlarını onamıştı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 16 sanığa verilen cezaları az bularak kararı bozunca üçü vefat eden 13 sanığın yargılanmasına devam ediliyordu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi hâkimi kimdi?

Çarpıcı bir isim:

-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen, Muhsin Şentürk.

16. daha sonra 3. Ceza Dairesi başkanı oldu. Şentürk, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan hâkim olarak hukuk tarihine geçti.

28 Şubat Davası’nın hukuki değil siyasi olduğunun işte size kanıtı.

Yeniden yargılanan 13 sanığın davasına sürpriz bir tanık davet edildi.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan ile Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller’in kurduğu Refah Yol Hükûmeti’nin sözcüsü Namık Kemal Zeybek.

Tanık Zeybek 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde özetle şunları söyledi:

“Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum ve ileri sürülen suç ile ilgili bir uzmanlığım doğrudan doğruya yaşadığım bir olay ile ilgilidir.

12 Eylül sonrasında MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında tutuklandım ve cebir ve şiddet yoluyla hükûmeti devirmekle suçlandım, idamla yargılandım ve aklandım.

Yeminime sadık kalarak söylüyorum, bütün inancımla söylüyorum o dönemde herhangi bir şekilde darbe diye bir şey söz konusu değildir ne klasik darbe ne post modern darbe böyle bir şey yoktur.

Süleyman Demirel'in bana söylediğini söylüyorum size, dedi ki; ‘8 saat boyunca Başbakan (Necmettin Erbakan-OU) hiçbir konuya itiraz etmedi hatta başını salladı.’

İlk Bakanlar Kurulu’nda Başbakan; ‘Millî Güvenlik Kurulu'nda kararlaştırılan o 18 madde ve oradaki kararlara aynen katılıyoruz. Evet Türkiye'de irtica vardır hatta 200 yıldan beri vardır. Bu görüşümüzü hükûmet sözcüsü açıklasın’ dedi.

Basın ve Yayından Sorumlu Devlet Bakanı’ydım.

-Mahkeme Başkanı: "Avukat Beyin sorduğu soruya da açıklama getirebilir misiniz, iki parti arasında iki yıl sonra Başbakanlık değişecek neden bir yıla çekildi o konuda bir bilginiz, görgünüz varsa onu da anlatırsanız.''

Zeybek: ''Tansu Hanım Başbakan olursa bu kabaran gerginlik halkımızın daha sakin. daha rahat olması için giderilir diye konuşuldu, bunu tabii kimsenin zorladığı yok, buna Erbakan da razı oldu.

Hükûmet Refah Yol değil de Yol Refah olarak devam edecekti ama Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başka türlü karar verdi.”

-Av. Aykanat Kaçmaz: ''4 Şubat 1997’de zırhlı birliğin Sincan’dan geçerek Akıncı'ya gitmesi ile hükûmetin istifası arasında bir irtibat, ilişki var mıdır?''

Zeybek: ''Sincan'dan tankların yürümesi ne yapacak yani Sincan Belediye Başkanı'nı mı devirecek?

O gün tankların Sincan'da yürümesi ile hükûmetin istifasının ya da hükûmetin değişmesi sürecinin hiçbir ilgisi yoktur. Bu sav gülünç gelir sadece gülerim.''

-Av. Mehmet Sever: ''O dönemde hükûmetin istifası yolunda silahlı kuvvetlerin bir baskısı var mıydı? Yargıtay kararında bu şekilde diyor.

Zeybek: ''Asla böyle bir şey yok, söz konusu bile olamaz.

Ben hükûmetteyim asla böyle bir şey söz konusu değildi.

Gizli bir terör toplantısında mesela Sayın Çevik Bir'in Sayın Erbakan'a çok saygılı olduğunu gördüm.

Bir konuda Çevik Bir ile farklı düşündüğümü söyledim ama Başbakan, Çevik Bir ile aynı görüşte olduğunu söyledi.

-Mahkeme Başkanı: "Başka sorusu olan yoksa, başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?''

Zeybek: ''Hukukçu kimliğim ve vicdanım ile söylüyorum. Batı Çalışma Grubu sanki bir cuntaymış gibi anlatıldı.

O dönemin şartlarında eğer bir darbe düşüncesi olsaydı yapılırdı, bunu da kimse önleyemezdi. Asla darbe söz konusu değildi.''

Değerli okurlarım,

28 Şubat kumpas davasında rol alan 16 savcı, 14 hâkim, 12 polis, 3 TÜBİTAK bilirkişisi, 12 asker olmak üzere 57 FETÖ’cüden kimisi mahkûm oldu, kimisi yurt dışına kaçtı.

Refah Yol hükûmetinin sözcüsü tanık Namık Kemal Zeybek’in müthiş hukuki ifadesi gösterdi ki;

-5 Paşayı “af” yetmez, yeniden yargılanma ve iadeiitibar şart.