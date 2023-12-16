Kim doğru söylüyor? Merkez Bankası başkanı 'İstanbul'da kiralar pahalı' dedi Bakan Şimşek 'Kiralar ucuzluyor' dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in büyükşehirlerde kiraların gerilemeye başladığını söylemesine karşın, Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan, kiralarda Türkiye'ye özgü bir artış olduğunu belirterek, "Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" dedi.

T24’ün derlediği verilere göre, 14 Mayıs Genel Seçimleri’nin ardından kiralarda yüzde 18’lik bir artış yaşandı. Türkiye’de 6 bin 493 lira olan ortalama kira da son bir yılda yüzde 120 artarak 14 bin 288 liraya yükseldi. Gerçek kira endeksinde de bir yılda yüzde 106, son ayda ise yüzde 6 artış söz konusu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladığını ifade ederek, 2024'te konut arzınını daha da artacağını kaydetti. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı" dedi.

Kira sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ise, "Kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" diye konuştu.

SON BİR YILDA YÜZDE 120 ARTIŞ

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, 2022 kasım ayında Türkiye’de 6 bin 493 lira olan ortalama kira, son bir yılda yüzde 120 artarak 14 bin 288 liraya yükseldi. 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaşanan artış yüzde 18 oldu. Ortalama kira İstanbul’da yıllık yüzde 75.56 artış ile 17 bin 84, Ankara’da yüzde 164 artışla 13 bin 854, İzmir’de yüzde 130 artışla 15 bin 594 lira oldu.

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA 18 BİN 29 TL

Endeksa 3. çeyrek raporuna göre, Türkiye genelinde konut kira fiyatlarında 1 yıllık değer artışı yüzde 136 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare kira fiyatı 125 TL oldu. Türkiye genelinde konut metrekare kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla Muğla, İstanbul ve Antalya oldu.

Muğla’da 2023 3. çeyrekte ortalama metrekare konut kira fiyatları 181,81 TL, ortalama kira fiyatı 18 bin 726 TL, İstanbul’da ortalama metrekare konut kira fiyatları 175,04 TL, ortalama kira fiyatı 18 bin 29 TL. Antalya’da ortalama metrekare konut kira fiyatları 150,67 TL, ortalama kira fiyatı 16 bin 574 TL oldu.

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