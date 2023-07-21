Konutta hem ek vergi hem ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle hızla artan konut fiyatları ve kiralarla ilgili konuşan Erdoğan, ceza uygulayacaklarını söyledi ve boş evlere de vergi gelebileceği sinyali verdi.

Erdoğan’ın komuyla ilgili sözleri şöyle:

“Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak.

Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.”