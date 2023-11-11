5 bin TL'lik ikramiye bugün hesaplarda. Çalışmayan emekliler bankamatiklere akın edecek

NTV'de yer alan bilgilere göre, milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği 5 bin TL'lik 100. Yıl ikramiyesi bugün hesaplara yattı.

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü:

17,18, 19 olanlar için 11 Kasım

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:

14 Kasım

5 bin TL'lik ikramiye çalışmayan emeklileri kapsıyor.

Milliyet'in haberine göre, SGK Uzmanı Emin Yılmaz, “Ölüm aylığı alanlar hissesi oranında alacak, eşi ölmüş dul ve yetim aylığı alanlar hissesi oranında alacak yani eş ve çocuk varsa yüzde 50, çocuklara yüzde 25 şeklinde olacak” dedi.

Yılmaz "Bir de birçok dosyada gelir ve aylık alanlar var, onların hesaplaması da farklı olacak. Birden fazla dosyada maaş alanlar yani arkada kalan dul, yetim hem babadan hem de eşinden alıyor. Bu maaşlarla alakalı orada en yüksek rakam baz alınacak o hisse oranında verilecek” diye konuştu.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz "Emekli çalışıyor ve SGK'da girişi yoksa burada aldığı 5 bin TL'lik ikramiye geri tahsil edilecek. Ola ki yersiz olduğu tespit edilirse sigortalı olarak çalışmıyorsa emekli olmuş şu an ki alacağı maaştan yüzde 25 kesinti yapılarak geri alınacak ve 15 Kasım’da maaşlarda ikramiye görülecek” dedi.