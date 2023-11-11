5 bin TL'lik ikramiye bugün hesaplarda. Çalışmayan emekliler bankamatiklere akın edecek

Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiye bugün ödenmeye başlandı. Ödemeler yarın ve pazartesi günü de devam edecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü ise 14 Kasım.

5 bin TL'lik ikramiye bugün hesaplarda. Çalışmayan emekliler bankamatiklere akın edecek

NTV'de yer alan bilgilere göre, milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği 5 bin TL'lik 100. Yıl ikramiyesi bugün hesaplara yattı.

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.
SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü:

17,18, 19 olanlar için 11 Kasım

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:
14 Kasım

5 bin TL'lik ikramiye çalışmayan emeklileri kapsıyor.

Milliyet'in haberine göre, SGK Uzmanı Emin Yılmaz, “Ölüm aylığı alanlar hissesi oranında alacak, eşi ölmüş dul ve yetim aylığı alanlar hissesi oranında alacak yani eş ve çocuk varsa yüzde 50, çocuklara yüzde 25 şeklinde olacak” dedi.

Yılmaz "Bir de birçok dosyada gelir ve aylık alanlar var, onların hesaplaması da farklı olacak. Birden fazla dosyada maaş alanlar yani arkada kalan dul, yetim hem babadan hem de eşinden alıyor. Bu maaşlarla alakalı orada en yüksek rakam baz alınacak o hisse oranında verilecek” diye konuştu.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz "Emekli çalışıyor ve SGK'da girişi yoksa burada aldığı 5 bin TL'lik ikramiye geri tahsil edilecek. Ola ki yersiz olduğu tespit edilirse sigortalı olarak çalışmıyorsa emekli olmuş şu an ki alacağı maaştan yüzde 25 kesinti yapılarak geri alınacak ve 15 Kasım’da maaşlarda ikramiye görülecek” dedi.

banka.jpg

18.jpg

İlgili Haberler
Emekli ikramiyesinde bomba gelişme! Bu gruba dahil olanlar 5000 lira alamayacak
5 bin TL'yi alamayacak 4 grup belli oldu. Emekli ikramiyesinin tüm detayları ortaya çıktı
Çalışan emekliye neden ikramiye olmasın
Her emekli 5 bin lira ikramiye alamayacak! Dul ayrı, yetim ayrı, emekli ayrı ücretler alacak
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Son Haberler
Araç almak isteyenler dikkat! Otomotiv devinden sıfır faizli kredi fırsatı OTOMOTİV
Araç almak isteyenler dikkat! Otomotiv devinden sıfır faizli kredi fırsatı
Galatasaray Hatayspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi Spor
Galatasaray Hatayspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Dünya devi 750 kişiyi işten çıkaracak. 34 bin 330 çalışanı var Ekonomi
Dünya devi 750 kişiyi işten çıkaracak. 34 bin 330 çalışanı var
Netanyahu, sivil ölümlerinden Hamas'ı sorumlu tuttu Dünya
Netanyahu, sivil ölümlerinden Hamas'ı sorumlu tuttu
Macaristan Başbakanı Orban sebebiyle açıkladı: Ukrayna barış anlaşmasını reddetti Dünya
Macaristan Başbakanı Orban sebebiyle açıkladı: Ukrayna barış anlaşmasını reddetti
Kazakistan Cumhurbaşkanı bir geleneği bozdu: Rus heyeti şaşkınlığa uğradı Dünya
Kazakistan Cumhurbaşkanı bir geleneği bozdu: Rus heyeti şaşkınlığa uğradı