Emekli çiftçiler Erdoğan'a böyle seslendi: Bizi bundan niye mahrum ediyorsunuz

Emekli çiftçiler, 'çalışan' görünmeleri nedeniyle emekliye verilen 5 bin TL ikramiyeyi alamadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Sivaslı çiftçi Başer Yıldırım, “Emeklilere verilen 5 bin lira biz emekli çiftçilere yok, çalışan göründüğümüz için. Zaten zor şartlarda üretim yapan çiftçileriz, bize neden verilmesin” dedi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinin Gökçekent Köyü'nde yaşayan ve ikramiye alamayan emekli çiftçi Başer Yıldırım ahırda çalışırken derdini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatmak için video çekti.

“SUÇUMUZ ÇİFTÇİ OLMAK MI SAYIN CUMHURBAŞKANIM?”

Ahırında hayvanlarına bakarken konuşan besici Başer Yıldırım şunları söyledi:

“Emeklilere verilen 5 bin lira biz emekli çiftçilere yok, çalışan göründüğümüz için. Zaten zor şartlarda üretim yapan çiftçileriz, bize neden verilmesin. Biz devletimize, milletimize katkıda bulunuyoruz. Nasırlı ellerimizle çalışan çiftçileriz. Bizi bundan niye mahrum ediyorsunuz. Biz zor şartlar altında çiftçilik yapıyoruz. İnan tarlamıza gübre alamıyoruz. Hayal kırıklığına uğradık, bize de verilmesini istiyoruz. Biz mağduruz, suçumuz çiftçi olmak mı sayın cumhurbaşkanım.”

EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, EYT'den emekli olanlar, EYT'ye müracaat edip maaşı henüz bağlanmayanlar, dul ve yetim aylığı alanlar destekten faydalanacak. Destek verilecek emekliler başka bir işte çalışmıyor olacak.

Verilecek destekten 10 milyonu aşkın emekli faydalanacak. EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda bulunuyor. Ayrıca EYT'ye müracaat etmiş ancak emekli maaşı bağlanmamış olanlar da destekten yararlanabilecek.

ÇALIŞAN EMEKLİLER KAPSAM DIŞI

Ancak emekli olduğu halde çalışmaya devam edenler bu haktan faydalanamayacak.

Ekim ayı içinde bir günlük dahi çalışması olan emekliler, 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak.