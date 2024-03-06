5 dakikada kolay poğaça tarifi

Fazla emek harcamadan, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir poğaça tarifi arayışında olanların kaçırmaması gereken bir tarif paylaşıyoruz.

MALZEMELER:

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 adet yumurta beyazı

- 1 paket kabartma tozu

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 3,5 - 4su bardağı un

Üzeri için:

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı çörek otu

İçi için:

- 100 gram kaşar peyniri

- 50 gram sucuk

- 1 adet kapya biber

HAZIRLANIŞI:

Un ve kabartma tozu dışındaki tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın ve yoğurmaya başlayın. Kabartma tozunu ilave edin ve unu azar azar ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin, daha sonra ise hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elinizle açın. İçine küçük küçük doğradığınız harcı koyun ve yarım ay şeklinde kapatın.

Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpeleyin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar 25-30 dakika pişirin. Poğaçalarınızı dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.