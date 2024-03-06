5 dakikada kolay poğaça tarifi

Kaynak: Haber Merkezi Damla Baylan
5 dakikada kolay poğaça tarifi
Sabah kahvaltılarına, çay saatlerine hazırlayabileceğiniz 5 dakikada kolay poğaça tarifimize bayılacaksınız.

Fazla emek harcamadan, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir poğaça tarifi arayışında olanların kaçırmaması gereken bir tarif paylaşıyoruz.

MALZEMELER:

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 adet yumurta beyazı

- 1 paket kabartma tozu

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 3,5 - 4su bardağı un

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Üzeri için:

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı çörek otu

İçi için:

- 100 gram kaşar peyniri

- 50 gram sucuk

- 1 adet kapya biber

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Un ve kabartma tozu dışındaki tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın ve yoğurmaya başlayın. Kabartma tozunu ilave edin ve unu azar azar ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin, daha sonra ise hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elinizle açın. İçine küçük küçük doğradığınız harcı koyun ve yarım ay şeklinde kapatın.

mayasiz-pogaca-guncelleme-sunum-1.jpgPoğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpeleyin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar 25-30 dakika pişirin. Poğaçalarınızı dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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