En kolay İzmir kumru tarifi! Tadı damağınızda kalacak

Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi kumruyu kendi mutfağınızda hazırlamaya ne dersiniz? İzmir’in ünlü sandviçi kumru, sandviç ekmeği arasına yerleştirilen domates, biber ve tulum peyniri ile soğuk olarak servis edilir. İzmir’e yolunuz düşerse, sokak satıcılarından, tezgahlardan veya pastanelerden kolaylıkla temin edebilirsiniz. Günümüzde ise kömürde pişirilmiş sucuk, sosis, salam, kaşar peyniri ve domates eklenerek, ketçap ve mayonezle zenginleştirilen kumrular da oldukça popülerdir. İzmir’de değilseniz bile, bu lezzeti evde kolaylıkla yapabilirsiniz.

İşte tadı damağınızda kalacak lezzetli bir İzmir kumru tarifi?

İZMİR KUMRU MALZEMELER:

• Yarım sandviç ekmeği

• 4 adet sosis

• 3 adet salam

• 5 dilim sucuk

• 4 dilim kaşar peyniri

• 3 dilim domates

• Ekmekleri yağlamak için oda sıcaklığında tereyağı

• Tercihe göre ketçap, mayonez, salatalık turşusu veya acı biber turşusu

İZMİR KUMRU YAPILIŞI:

1. Sucukları halka şeklinde doğrayın.

2. Sosisleri uzun şeritler halinde kesin.

3. Sosis, salam ve sucukları biraz yağda soteleyin.

4. Ekmeği ikiye bölün ve tost makinesinde kızartın.

5. Kızaran ekmeklerin üzerine tereyağı sürün ve sıcakken kaşar peynirlerini ekleyin.

6. Kaşar peynirleri eridikten sonra, tavada kızarttığınız malzemeleri ekmeğin içine koyun.

7. Üzerine domates ve diğer malzemeleri ekleyin.

8. Son olarak, ketçap ve mayonez ilave ederek servis yapın.

Afiyet olsun!

İZMİR KUMRU NEREDEN GELİR?

Kumru, İzmir’in Çeşme ilçesine özgü bir sandviç türüdür. Adını, özellikle kahvaltıda tüketilen ve içine tulum peyniri, biber ve domates konulan, baharatlı zeytinyağına batırılmış simit sandviçinden alır. Günümüzde ise, kömürde pişmiş sucuk, sosis, salam, kaşar peyniri ve domates gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan ve ketçap, mayonez gibi soslarla zenginleştirilen sandviçlere de kumru denmektedir. İzmir’e has bu lezzet, sokak satıcıları, tezgahlar ve pastanelerde bulunabilir ve şehrin dışında yaşayanlar için evde yapımı da oldukça popülerdir..

İZMİR KUMRU TARİHÇESİ

İzmir kumru, yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip olan ve İzmir’in simgesel lezzetlerinden biri olarak kabul edilen bir sandviç türüdür. Başlangıçta, kumru ekmeğinin içerisine sadece tulum peyniri, domates ve yeşilbiberin sıkıştırıldığı soğuk bir sandviç olarak tüketilirken, 1940’lardan sonra kömürde pişirilmiş sucuk, salam ve kaşar peyniri gibi malzemelerle sıcak olarak da servis edilmeye başlanmış. İzmir’de gevrek olarak bilinen simidin peynir ile uyumundan yola çıkan fırıncı esnafı tarafından ortaya çıkarılan bu lezzet, zamanla popülerlik kazanmış ve İzmir kumrusu adını almıştır.

Kumru ekmeğinin şekli, yuvarlak ve kumru kuşunun gövdesine benzer bir formda olup, orta kısmı geniş ve uç kısımları incelen bir yapıya sahiptir. Bu özel ekmek, kumrunun en önemli unsurlarından biridir ve İzmir kumrusunun tadını belirleyen faktörlerden biri olarak görülür. Günümüzde, “Çeşme Kumrusu” olarak da bilinen ve sucuk, salam, eritilmiş peynir gibi malzemelerle hazırlanan çeşitleri de oldukça popülerdir.

KUMRU ADINI NEREDEN ALMIŞTIR?

Kumru adı, Farsça kökenli bir isimdir ve aslen uzun kuyruklu, boyun kenarlarında benekleri bulunan bir kuş türünü ifade eder. Bu kuşun adı, İzmir’in ünlü sandviçine verilmiş çünkü kumru ekmeğinin şekli, bu kuşun gövdesine benzer bir formda olup, orta kısmı geniş ve uç kısımları incelen bir yapıya sahiptir. İzmir kumrusu, içine peynir, biber ve diğer malzemeler konularak hazırlanan ve bu özel ekmekle servis edilen lezzetli bir sandviçtir.