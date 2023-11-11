5 dakikalık yağmur sokakları göle çevirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, aniden bastıran ve 5 dakika süren sağanak Çayiçi Caddesi'ni dereye çevirdi. Sürücüler, araçlarıyla caddede ilerlemekte güçlük çekerken, esnaf ise yağmur sularının iş yerlerine girmemesi için çalıştı.

Edremit ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan ve 5 dakika etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çayiçi Caddesi'nde biriken yağmur suları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taşan rögarlardan gelen sularla cadde dereye döndü. Sürücüler caddede ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf, yağmur sularının iş yerlerine girmemesi için çabalarken, bazı vatandaşlar da giderleri açmaya çalıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bilgilendirmede vatandaşların kuvvetli yağmura karşı hafta sonu boyunca dikkatli olması ve önlem alması istendi. Açıklamada, "Meteorolojiye göre bugün ve yarın Balıkesir'de çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor. Sel, ulaşımda aksamalar, hortum, çatı uçmasına karşı dikkatli olun" denildi.